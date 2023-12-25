Скільки стажу потрібно мати для виходу на пенсію у 2024 році: відповідь Мінсоцполітики

У 2024 році українці можуть вийти на пенсію після досягнення 60-річного віку. Однак для цього потрібно мати не менше 31 року страхового стажу.

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Страховий стаж – це період, протягом якого роботодавець сплачував за працівника внески до Пенсійного фонду України. Він може включати в себе періоди трудової діяльності, військової служби, навчання, відпустки по догляду за дитиною та інші періоди, передбачені законодавством, пише Мінсоцполітики.

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У 2023 році право виходу на пенсію мають люди, чий страховий стаж є більшим за 30 років. Проте до 2028 року він щорічно змінюватиметься.

Відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", тривалість страхового стажу, що дає право призначити пенсію за віком у 2024 році, становить:

після досягнення віку 60 років - не менше 31 року;

після досягнення віку 63 роки - не менше 21 року;

після досягнення віку 65 років - не менше 15 років.

Таким чином, у 2024 році українці, які досягли 60 років, зможуть вийти на пенсію, якщо їхній страховий стаж становитиме не менше 31 року. Люди, які досягнуть 63 років, зможуть вийти на пенсію, якщо їхній страховий стаж становитиме не менше 21 року. А українці, які досягнуть 65 років, зможуть вийти на пенсію, якщо їхній страховий стаж становитиме не менше 15 років.

Якщо у людини немає необхідного страхового стажу, вона може вийти на пенсію раніше, але за наявності не менше 15 років страхового стажу та наявності ряду інших умов, зокрема:

наявності пільгового стажу;

наявності інвалідності;

наявності дітей віком до 18 років або до 23 років, якщо вони навчаються за денною формою навчання;

наявності неповнолітніх дітей, які є інвалідами I групи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

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