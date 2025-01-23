Сколько страхового стажа нужно для выхода на пенсию в 2025 году: ответ ПФУ

В 2025 году в Украине будут действовать новые требования к страховому стажу для получения пенсии по возрасту, сообщает Пенсионный фонд Украины. Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", установлены три возрастных категории с разными требованиями к стажу:

- 60 лет – нужно 32 года стажа

- 63 года – необходимо 22 года стажа

- 65 лет – достаточно 15 лет стажа

Для тех, кто достиг пенсионного возраста в 2024 году, но обращается за пенсией в 2025 году, действуют меньшие требования: 31 год стажа для 60-летних, 21 год для 63-летних и 15 лет для 65-летних. Об этом пишет РБК.

Читайте также: Кабмин начнет выплату субсидий на жилье переселенцам: подробности

Если у человека нет достаточного стажа, он может продолжить работать для накопления необходимых лет.

Ранее мы рассказывали, что в Украине произошли изменения относительно порядка начисления субсидий.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!