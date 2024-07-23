Сколько украинцев получают пенсии свыше 10 тыс. грн: ответ ПФУ

По состоянию на июль 2024 года примерно 1,3 миллиона пенсионеров в Украине получают выплаты, которые составляют более 10 тысяч гривен. Эта цифра составляет около 12,5% от всех пенсионеров страны, численность которых превышает 10,3 миллиона человек.

Согласно данным ПФУ, почти 50% из всех пенсионеров получают пенсии, которые являются меньше 5 тысяч гривен.

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Размер пенсий сейчас распределяется следующим образом:

ниже 3000 гривен (26,1%) получают 2,7 миллиона человек;

от 3001 до 4000 гривен (17,3%) – 1,8 миллиона человек;

от 4001 до 5000 гривен (18,6%) – 1,9 миллиона человек;

от 5001 до 10000 гривен (25,5%) – 2,6 миллиона человек;

более 10 000 гривен (12,5%) – 1,3 миллиона человек.

Стоит отметить, что средний размер пенсии последней категории пожилых людей составляет 15,3 тысячи гривен. В целом по Украине средняя пенсия составляла 5,8 тысячи гривен на 1 июля 2024 года.

Банки или Укрпочта: где украинские пенсионеры чаще получают свои выплаты

Согласно информации от Пенсионного фонда, большинство пенсионеров, а именно 8,2 миллиона или 79,61%, получают свои пенсии через банки. В то же время примерно 2,1 миллиона пенсионеров, что составляет 20,39%, продолжают пользоваться услугами "Укрпочты" для получения пенсионных выплат.

Напомним, ранее мы рассказывали о доплатах к пенсии после 65 лет.

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