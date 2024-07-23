Скільки українців отримують пенсії понад 10 тис. грн: відповідь ПФУ

Станом на липень 2024 року приблизно 1,3 мільйона пенсіонерів в Україні отримують виплати, які становлять понад 10 тисяч гривень. Ця цифра складає близько 12,5% від усіх пенсіонерів країни, чисельність яких перевищує 10,3 мільйона осіб.

Згідно з даними ПФУ, майже 50% з усіх пенсіонерів отримують пенсії, які є меншими за 5 тисяч гривень.

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Розмір пенсій зараз розподіляється так:

нижче 3000 гривень (26,1%) отримують 2,7 мільйона осіб;

від 3001 до 4000 гривень (17,3%) – 1,8 мільйона осіб;

від 4001 до 5000 гривень (18,6%) – 1,9 мільйона осіб;

від 5001 до 10000 гривень (25,5%) – 2,6 мільйона людей;

понад 10 000 гривень (12,5%) – 1,3 мільйона осіб.

Варто відзначити, що середній розмір пенсії останньої категорії людей похилого віку складає 15,3 тисячі гривень. В цілому по Україні середня пенсія становила 5,8 тисячі гривень на 1 липня 2024 року.

Банки чи Укрпошта: де українські пенсіонери частіше отримують свої виплати

Згідно з інформацією від Пенсійного фонду, більшість пенсіонерів, а саме 8,2 мільйона або 79,61%, отримують свої пенсії через банки. Водночас приблизно 2,1 мільйона пенсіонерів, що становить 20,39%, продовжують користуватися послугами "Укрпошти" для отримання пенсійних виплат.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про доплати до пенсії після 65 років.

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