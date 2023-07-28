Скорее начнут цвести: как правильно сажать растения летом

Обычно растения сажают поздней осенью или ранней весной, однако летом это тоже можно сделать. К тому же у летней посадки есть свои плюсы.

О пользе летней посадки расскажет UAportal. Помните, летний сезон – лучшее время, чтобы выбрать место для посадки растений. Кроме того, растения можно с легкостью и без стресса для корневой системы пересаживать летом благодаря тому, что они продаются в контейнерах и с землей.

Летом происходит вегетативный период активного роста растений, поэтому в магазине вам будет легче выбрать культуру, в частности, вы будете сразу видеть, в каком она состоянии. Кроме этого, в теплое время года саженцы скорее пускают корни, чем, если сажать осенью. Также растения, посадившие летом, будут иметь более развитую корневую систему, в результате чего начнут быстрее цвести и формировать плоды.

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Как летом посадить растение:

Для начала подготовьте яму для посадки. Добавьте в нее удобрение, полейте лунку и саженец.

Выньте растение из контейнера вместе с земляным комом. Если корни запутаны, то осторожно их расправьте. Это нужно для того, чтобы оно активнее росло.

При посадке в грунт саженец разместите на том уровне в углублении, как было в контейнере.

После этого саженец засыпьте землей так, чтобы она туго прилегла к земляному комку.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие растения можно высаживать в августе, и какие для этого есть самые благоприятные дни месяца.

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