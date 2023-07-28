Швидше почнуть цвісти: як правильно садити рослини влітку

Зазвичай рослини садять пізньою осінню або ранньою весною, проте влітку це також можна зробити. До того ж у літньої посадки є свої плюси.

Про користь літньої посадки розповість UAportal. Пам'ятайте, літній сезон – це найкращий час, щоб обрати місце для посадки рослин. Крім цього, рослини можна з легкістю та без стресу для кореневої системи пересаджувати влітку завдяки тому, що вони продаються в контейнерах та з комами землі.

Влітку відбувається вегетативний період активного росту рослин, тому в магазині вам буде легше обрати культуру, зокрема, ви відразу бачитиме, в якому вона стані. Крім цього, у теплу пору року саджанці швидше пускають корені, ніж, якщо садити восени. Також рослини, які посадили влітку, матимуть розвиненішу кореневу систему, в результаті чого почнуть швидше цвісти та формувати плоди.

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Як влітку посадити рослину:

Для початку підготуйте яму для посадки. Додайте в неї добриво, полийте лунку та саджанець.

Витягніть рослину з контейнера разом із земляною грудкою. Якщо коріння заплутане, то обережно його розправте. Це потрібно для того, аби воно активніше росло.

При посадці в ґрунт саджанець розташуйте на тому рівні в заглибині, як було в контейнеру.

Після цього саджанець засипте землею так, щоб вона туго прилягла до земляної грудки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які рослини можна висаджувати в серпні, та які для цього є найсприятливіші дні місяця.

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