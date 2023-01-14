Следит ли за вами смартфон: советы, как найти и удалить шпионское программное обеспечение

Шпионское программное обеспечение (spyware) позволяет киберпреступникам похищать персональные данные с мобильных устройств и передавать их злоумышленникам. Эти программы сложно отследить, а их непрерывная работа влияет на работу гаджетов.

Если ваш смартфон стал часто разряжаться, "съедает" трафик мобильного интернета, или гаджет стал чаще спамить вас рекламными сообщениями – срочно проверьте, не поддел ли он "вредителей". Как понять, что телефон "заразился".

Батарея смартфона стала быстрее разряжаться – проверьте расходность аккумулятора в настройках, выбрав "Установки" – "Обслуживание устройства" – "Батарея".

Интенсивно используется трафик мобильного интернета – проверьте с помощью "Настройки" – "Подключение" – "Использование мобильных данных".

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Рекламные сообщения в интерфейсе – проверьте недавно установленные программы.

Получение странных или необычных уведомлений, или сообщений электронной почты – никогда не нажимайте на ссылки, поступившие из неизвестных адресов и не загружайте никаких файлов.

Как удалить программу-шпиона

Наиболее радикальным способом удаления spyware считается форматирование внутренней памяти с одновременным сбросом смартфона на заводские настройки. Но некоторые программы все "выживут" после таких действий, поэтому следует проверять гаджеты с помощью "официальных" антивирусных программ.

Это могут быть:

Malwarebytes Security

Incognito - Spyware Detector and Phone Security

Avast

Mobile Security

Bitdefender

Malwarebytes Security и другие.

Если вы используете Android, вам нужен сканер вредоносного ПО, который также может защитить вашу информацию в Интернете с помощью таких функций, как VPN, сканер сети Wi-Fi и менеджер паролей.

Для пользователей iOS не так много рисков — iOS построен с безопасной изолированной программной средой, поэтому вредоносный файл или приложение не могут изменить устройство. Однако пользователям iOS все еще нужно волноваться об опасных сетях Wi-Fi и фишинговых сайтах, которые могут похитить данные, в дополнение к вполне реальной проблеме кражи iPhone.

Если вы заметили, что телефон атаковали "шпионы", следует изменить пароли всех аккаунтов, особенно это касается мобильного банкинга. Включите двухфакторную аутентификацию – требуется для входа в аккаунт дополнительного согласия владельца мобильного устройства.

Обновите операционную систему гаджета – при обновлении ОС будет проверяться безопасность устройства, это тоже поможет обнаружить шпионские программы.

Возьмите привычку ежедневно перезагружать телефон.

Владельцам iOS специалисты советуют отключить iMessage и Facetime.

Напомним, что срок службы телефона продлит правильную зарядку. Поскольку аккумулятор часто подвергается испытаниям из-за ошибок, влияющих на его надлежащее функционирование.

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