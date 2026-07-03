Следите за самочувствием и не перенапрягайтесь: прогноз магнитных бурь на 3 июля

В пятницу, 3 июля, на Земле прогнозируется очередная мощная магнитная буря. По данным специалистов, уровень геомагнитной активности достигнет К-индекса 5,7, что соответствует красному уровню.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы. Причиной геомагнитных возмущений стал выброс корональной массы на Солнце, зафиксированный вечером 30 июня. Уже утром 3 июля его влияние достигло Земли. По прогнозам ученых возможны периоды геомагнитной бури уровня G2 (STORM G2).

Главные истории дня

Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

Магнитные бури могут сказываться на самочувствии, особенно у метеозависимых людей, лиц с хроническими заболеваниями и находящихся в состоянии стресса. Среди наиболее распространенных симптомов – головная боль, головокружение, слабость, сонливость, тошнота, перепады АД и общее ухудшение самочувствия.

Чтобы минимизировать влияние магнитной бури, специалисты рекомендуют соблюдать режим сна, пить достаточно воды, выбирать легкую пищу, избегать алкоголя и, по возможности, уменьшить физические и эмоциональные нагрузки.

Ранее мы рассказывали, что ученые рассказали, что значит удаление Луны от Земли для продолжительности суток.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!