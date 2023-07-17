Следует ли радоваться находке: что значит, если на улице нашли кольцо

Украшения всегда привлекали внимание своей загадочностью и энергетикой, особенно кольца, благодаря их замкнутой форме. Существует множество народных примет, связанных именно с этим украшением. Обычно говорят, что находить украшения на улице не стоит, но случай с кольцом рассматривается иначе.

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Эксперты, исследующие эту тему, поделились своими мыслями в статье на Meta о том, стоит ли радоваться или быть настороже, если вы случайно найдете чужое кольцо, и как избежать возможной отрицательной энергии, которую она может нести.

Приметы, связанные с нахождением кольца, говорят об успехе в личной жизни, а также в карьере и финансах. Находка кольца может привлечь положительные изменения в вашу жизнь. Если у вас еще нет партнера, то это украшение может предсказывать встречу надежного человека, в который вы можете влюбиться. Если вы уже находитесь в отношениях, возможно, вам скоро придет время уйти с любимым под венец, и ваша семейная жизнь будет полна счастья и достатка. Если вы уже замужем, то такое нахождение может говорить о пополнении в семье.

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Также найденное кольцо может означать быстрое повышение на работе или увеличение заработной платы. Если вы ищете работу, то следует быть готовыми к выгодным предложениям или высокооплачиваемым вакансиям.

Стоит отметить, что эзотерики верят, что положительную силу имеет только кольцо, не имеющее никаких дефектов. Такой аксессуар обещает удачу и успех практически во всех сферах.

Если вы нашли кольцо, но волнуетесь, что оно может нести отрицательную энергию, вы можете оставить его в сутки в емкости с подсоленной водой или прогреть пламенем свечи. Такой ритуал считается очищающим и поможет лишить украшение негатива.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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