Следуйте за самочувствием: прогноз магнитных бурь на 24 января

24 января ожидается солнечная активность с К-индексом 4, соответствующая средним магнитным бурям. Такой уровень активности может повлечь за собой незначительные изменения в самочувствии людей.

Магнитные бури возникают из-за солнечных вспышек, во время которых заряженные частицы достигают магнитосферы Земли. К-индексы от 1 до 4 считаются умеренными, а более 5 – потенциально опасными. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды.

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Для поддержания здоровья во время магнитных бурь рекомендуется соблюдать правильный режим дня, избегать стресса, пить много воды, совершать легкие физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе. Следует ограничить употребление кофе, алкоголя и острой пищи.

Прогнозы солнечной активности обновляются каждые три часа, поэтому следует следить за актуальной информацией.

Напомним, мы уже представляли прогноз магнитных бурь на 22 января.

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