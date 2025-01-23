Слідуйте за самопочуттям: прогноз магнітних бур на 24 січня

24 січня очікується сонячна активність з К-індексом 4, що відповідає середнім магнітним бурям. Такий рівень активності може викликати незначні зміни у самопочутті людей.

Магнітні бурі виникають через сонячні спалахи, під час яких заряджені частинки досягають магнітосфери Землі. К-індекси від 1 до 4 вважаються помірними, а понад 5 – потенційно небезпечними. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди.

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Для підтримки здоров'я під час магнітних бур рекомендується дотримуватися правильного режиму дня, уникати стресу, пити багато води, робити легкі фізичні навантаження та прогулянки на свіжому повітрі. Варто обмежити вживання кави, алкоголю та гострої їжі.

Прогнози сонячної активності оновлюються кожні три години, тому варто слідкувати за актуальною інформацією.

Нагадаємо, ми вже представляли прогноз магнітних бурь на 22 січня.

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