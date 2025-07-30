Служба по контракту для мужчин 60+: Зеленский подписал закон

Лица старше 60 лет, как мужчины, так и женщины, теперь могут проходить службу в Силах обороны Украины по контракту. Военная юрист Татьяна Козян из юридической компании "Приходько и партнеры" объяснила, на каких условиях это возможно и какая служба предусмотрена для этой возрастной категории.

Об этом пишет УНИАН . Контрактники в возрасте 60+ не привлекаются к выполнению боевых заданий непосредственно на передовой. Их привлекают для работы в тыловых подразделениях, а также в частях, обеспечивающих логистику, связь или техническое обслуживание. Кроме того, они могут выполнять функции инструкторов в обучающих центрах или работать в территориальных центрах комплектования.

В то же время, если лицо по собственному желанию проявит готовность служить непосредственно на боевых позициях, это допускается.

Впрочем, не все желающие могут подписать контракт. Отказ возможен при наличии непригодности к службе по медицинским показателям, непогашенной судимости или если человек снят с военного учета по возрасту или состоянию здоровья. Основное требование – подтвержденная пригодность к военной службе.

Что касается материального обеспечения, то контрактникам старше 60 лет гарантирована ежемесячная зарплата от 20 тысяч гривен. В зависимости от должности, опыта и условий службы возможны дополнительные надбавки. В случае участия в боевых действиях на передовой предусмотрено дополнительное вознаграждение — до 100 тысяч гривен в месяц.

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В отличие от молодых военных в рамках инициативы "Контракт 18-24", лица, заключающие контракт после 60 лет, не получают единовременной выплаты в размере одного миллиона гривен. Однако им могут предоставляться разовые подъемные выплаты территориальных центров комплектования, органов местного самоуправления или областных администраций. Их размер зависит от решения местных властей и может достигать 100 тысяч гривен.

Контрактники старшего возраста снабжаются полным медицинским обслуживанием. Также им предоставляется льготный стаж для исчисления пенсии: год службы равняется полутора годам трудового стажа. Члены семьи военнослужащего могут пользоваться разными социальными льготами, в частности правом на льготное получение земельного участка или оформление субсидий.

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