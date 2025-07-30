Служба за контрактом для чоловіків 60+: Зеленський підписав закон

Особи віком понад 60 років, як чоловіки, так і жінки, тепер можуть проходити службу у Силах оборони України за контрактом. Військова юристка Тетяна Козян із юридичної компанії "Приходько та партнери" пояснила, на яких умовах це можливо та яку службу передбачено для цієї вікової категорії.

Про це пише УНІАН. Контрактники віком 60+ не залучаються до виконання бойових завдань безпосередньо на передовій. Їх залучають до роботи у тилових підрозділах, а також у частинах, які забезпечують логістику, зв'язок або технічне обслуговування. Крім того, вони можуть виконувати функції інструкторів у навчальних центрах або працювати в територіальних центрах комплектування.

Водночас, якщо особа за власним бажанням виявить готовність служити безпосередньо на бойових позиціях, це також допускається.

Втім, не всі охочі можуть підписати контракт. Відмова можлива у разі наявності непридатності до служби за медичними показниками, непогашеної судимості або якщо людину знято з військового обліку за віком чи станом здоров’я. Основна вимога — підтверджена придатність до військової служби.

Щодо матеріального забезпечення, то контрактникам віком понад 60 років гарантована щомісячна зарплата від 20 тисяч гривень. Залежно від посади, досвіду та умов служби, можливі додаткові надбавки. У разі участі в бойових діях на передовій передбачено додаткову винагороду — до 100 тисяч гривень на місяць.

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На відміну від молодих військових у межах ініціативи "Контракт 18–24", особи, які укладають контракт після 60 років, не отримують одноразової виплати в розмірі одного мільйона гривень. Однак їм можуть надаватися разові підйомні виплати з боку територіальних центрів комплектування, органів місцевого самоврядування чи обласних адміністрацій. Їхній розмір залежить від рішення місцевої влади й може досягати 100 тисяч гривень.

Контрактники старшого віку забезпечуються повним медичним обслуговуванням. Також їм надається пільговий стаж для обчислення пенсії: рік служби прирівнюється до півтора року трудового стажу. Члени сім’ї військовослужбовця можуть користуватися різними соціальними пільгами, зокрема правом на пільгове отримання земельної ділянки чи оформлення субсидій.

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