Туманы и мокрый снег: прогноз погоды от Наталки Диденко на 23 января.

На четверг, 23 января, прогнозируются сложные погодные условия в Украине.

Температурный режим будет разным в зависимости от региона: на востоке ночью похолодает до -1...-4°C, на юге будет теплее - +1...+4°C, а на западе местами до +3...+7 °C. Об этом сообщает синоптикиня Наталья Диденко.

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В Киеве прогнозируется мокрый снег, туман, температура воздуха будет 0...+2°C.

В конце месяца, 25-30 января, ожидается значительное потепление: до +4...+9°C по стране, а на юге - до +7...+13°C.

Напомним, ранее мы говорили, что аномальных морозов в Украине не будет.

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