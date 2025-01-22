Тумани та мокрий сніг: прогноз погоди від Наталки Діденко на 23 січня

На четвер, 23 січня прогнозуються складні погодні умови в Україні. Очікуються тумани, що знизять видимість на дорогах, а також мокрий сніг і дощ по всій території країни.

Температурний режим буде різним залежно від регіону: на сході вночі похолодає до -1...-4°C, на півдні буде тепліше - +1...+4°C, а на заході місцями до +3...+7°C. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також: Сніг і морози: синоптикиня назвала дату повернення справжньої зимової погоди в Україну

У Києві прогнозується мокрий сніг, туман, температура повітря становитиме 0...+2°C.

Наприкінці місяця, 25-30 січня, очікується значне потепління: до +4...+9°C по країні, а на півдні - до +7...+13°C.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що аномальних морозів в Україні не буде.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!