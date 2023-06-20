Собирайте в лесу у дачи: Как использовать сосновые шишки на огороде и в саду
Не удивляйтесь, если вы заметите людей, собирающих большие мешки шишек в лесу. Оказывается, эти шишки очень полезны для вашего сада и огорода.
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Как можно использовать шишки на своем участке? Существует четыре проверенных временем способа их применения, и главное, чтобы вы имели доступ к лесу.
Мульчирование
Шишки можно использовать в качестве мульчи для вашего сада и огорода. Летом они оградят землю от солнечных лучей, а зимой помогут удерживать растения от замерзания. Шишки позволят сохранять влагу в почве как можно долго и не будут препятствовать поливу.
Дренаж
Шишки прекрасно впитывают влагу и, благодаря смолистым веществам, предотвращают гниение корней растений. Вы можете использовать шишки в качестве дренажа полностью или в долях, в зависимости от размера растений и их места посадки, где необходим дренаж.
Компостирование
Шишки могут быть использованы для разрыхления компоста. Надо учитывать, что они разлагаются медленно, поэтому они станут долговременным дополнением к вашему компоста.
Декоративное использование
В последнее время многие люди используют кору деревьев в качестве декоративного материала для клумб и грядок. Но не менее привлекательным и красивым декором на почве или в горшках могут быть шишки. Они станут отличным дополнением к вашему саду.
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