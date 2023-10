Сохраните свою молодость на дольше: названы десять продуктов, предотвращающих появление морщин

Есть продукты, стимулирующие выработку коллагена тем самым предотвращая старение кожи. Правильное питание – залог великолепного вида. Мы собрали для вас список продуктов, которые помогут вам сохранить молодость.

Костный бульон

Бульон содержит активный коллаген, который легко усваивает организм. Говяжий бульон богат коллагеном I типа, что способствует здоровью кожи, тогда как куриный и индюшиный бульоны содержат коллаген II типа, поддерживающий суставы. Чтобы пользоваться всеми преимуществами для кожи, рекомендуется употреблять 170-340 г бульона каждый день.

Яйца

Яйца содержат готовый коллаген, находящийся в желтке. Кроме того, яйца содержат серу, необходимую для производства коллагена, и способствуют детоксикации печени, что помогает выводить токсины, разрушающие коллаген в организме. Для получения максимальной пользы рекомендуется потреблять 2 яйца в день.

Лосось

Лосось способствует выработке коллагена благодаря содержанию цинка и других минералов, способствующих синтезу коллагена. Кроме того, омега-3 жирные кислоты помогают увлажнить кожу. Рекомендуется употреблять рыбу дважды в неделю.

Тыквенные семена

Тыквенные семена также способствуют образованию коллагена. Продукты, богатые цинком, снижают распад белка, а этот минерал способствует более быстрому заживлению ран. Больше всего полезных веществ содержится в жареных семенах. Его можно употреблять в качестве самостоятельного продукта или добавлять в блюда в количестве двух столовых ложек.

Зеленые лиственные овощи

Зеленые овощи благодаря содержанию хлорофилла предотвращают преждевременный распад коллагена. Хлорофилл повышает уровень проколлагена в коже и обладает антиоксидантными свойствами, защищающими кожу от вредного воздействия УФ-лучей, предотвращая старение. Рекомендуется потреблять ежедневно не менее 3 стаканов зеленых овощей.

Цитрусовые

Цитрусовые богаты витамином C, участвующим в синтезе коллагена. Витамин C является ключевой составляющей аминокислот, необходимых для образования пролина – предпосылки для образования самого коллагена. Рекомендуется потреблять не менее двух фруктов ежедневно для обеспечения суточной нормы витамина C.

Томаты

Помидоры содержат антиоксидант ликопен, участвующий в синтезе коллагена и защищающий кожу от вредного воздействия солнечных лучей. Больше ликопена хранится в теплово обработанном помидоре, поэтому рекомендуется потреблять ежедневно один стакан томатного сока.

Авокадо

Авокадо содержит витамин Е, способствующий предотвращению распада коллагена в организме. Жиры, содержащиеся в авокадо, поддерживают выработку коллагена. Рекомендуется употреблять хотя бы половину авокадо каждый день.

Ягоды

Малина, ежевика, клубника и клюква содержат не только не только витамин С, но и элаговую кислоту, которая предотвращает распад коллагена под влиянием УФ-лучей. Горсть полезных ягод должна присутствовать в ежедневном рационе.

Чиа

Чиа содержит жиры омега-3 растительного происхождения, которые способствуют омоложению кожи благодаря гидратации ее клеток. Следует потреблять 20 г этих семян ежедневно.

