Солнечно и до 12 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 4 марта.

В течение недели с 3 по 9 марта в Украине ожидается настоящее весеннее потепление. Температура местами поднимется до +20 °C, а осадки будут минимальными.

В начале недели ночью возможны небольшие дожди и мокрый снег в южных регионах, Крыму и севере Левобережья. Днем в большинстве областей существенных осадков не предполагается, хотя местами возможен туман. Температура будет колебаться от -4…+1 °C ночью до +1…+6 °C днем, а в Одесской области и западе страны может достигать +8 °C. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Во вторник по всей территории Украины установится сухая и теплая погода, однако возможны сильные порывы западного ветра, особенно в северных и западных областях, где его скорость достигнет 15-17 м/с. Ночные температуры будут варьироваться от -3 до +2 °C, днем воздух прогреется до +4…+9 °C, а на юге и западе – до +12 °C.

Напомним, ранее синоптики рассказали, где в Украине в последнюю неделю зимы ждать весеннего тепла до +5, а где зимнего мороза до -12.

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