Социальная стипендия-2025: кто имеет право и как получить

Кабинет министров Украины изменил порядок выплаты социальных стипендий для студентов и курсантов учреждений профессионального высшего и высшего образования. Нововведения относятся к детям из числа внутренне перемещенных лиц.

Соответствующее постановление правительства №125 было принято 7 февраля 2025 года. Об этом пишет РБК.

Ранее право на социальные стипендии имели все студенты и курсанты, зарегистрированные как ВПЛ, до завершения обучения, но не дольше 23 лет. Теперь это право сохранится только для тех, кто переместился с территорий, где продолжаются боевые действия или остаются временно оккупированными, а также для лиц, чье жилье было уничтожено или повреждено в результате войны.

Размер социальной стипендии составляет 890 гривен.

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Согласно новым правилам, студентам и курсантам первого года обучения стипендия назначается автоматически до первого семестрового контроля без учета рейтинга успеваемости. В дальнейшем она будет выплачиваться только тем, кто не имеет академической задолженности и входит в рейтинг успеваемости.

Если студент имеет право на социальную и академическую стипендию, он может получать только одну из них на выбор. Исключение составляют дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, и лица, потерявшие родителей во время учебы в возрасте от 18 до 23 лет – для них предусмотрена выплата обоих видов стипендий. Если же социальная стипендия принадлежит студенту по нескольким основаниям, выплата производится только по одной из них, которую он выбирает сам.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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