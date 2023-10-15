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Здоровье

Специалисты назвали лучший способ борьбы с храпом, который доступен буквально всем

Игорь Романько

Как избавиться от храпа

Британские эксперты раскрыли простой способ, как избавиться от храпа, который может настичь вас или вашего партнера во время сна. Этот Лайфхак поможет улучшить качество вашего сна и обеспечить комфортные условия для обоих.

Храп может быть неприятным и мешать сну вашего партнера. Хотя это обычно не опасно для здоровья, оно может стать источником раздражения отношений и привести к усталости у обоих партнеров, пишет Miror.

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Как отмечается в статье британского издания, существует очень простой способ улучшить ситуацию с храпом: пить больше воды. Большинство из нас не получают достаточно жидкости в течение дня из-за употребления кофе, чая, сладких напитков и других альтернатив, которые отвлекают нас от основного источника увлажнения – воды.

Увлажнение организма может помочь снизить храп. Оно важно для того, чтобы слизистые во рту, носу, горле и языке оставались увлажненными, что уменьшает вибрацию и звуки, возникающие при храпе. Важно заметить, что лишение организма воды, например вследствие употребления алкоголя, может привести к увеличению храпа, поскольку алкоголь действует дегидрирует и часто содержит большое количество сахара, что увеличивает образование слизи.

Национальная служба здоровья Британии рекомендует употреблять от 6 до 8 стаканов жидкости в день. Однако потребности могут варьироваться в зависимости от разных факторов, таких как физическая активность, жара, состояние здоровья и кормление грудью.

Обеспечение организма достаточным количеством воды имеет множество других полезных выгод для здоровья. Это помогает регулировать температуру тела, смазывать суставы, защищать спинной мозг и выводить отходы из организма. Следовательно, хранение собственного тела в соответствующем гидратированном состоянии может способствовать уменьшению храпа и улучшению общего самочувствия.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, ранее мы писали о простых советах, которые помогут избавиться от храпа.

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Здоровье