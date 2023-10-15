Специалисты назвали лучший способ борьбы с храпом, который доступен буквально всем

Британские эксперты раскрыли простой способ, как избавиться от храпа, который может настичь вас или вашего партнера во время сна. Этот Лайфхак поможет улучшить качество вашего сна и обеспечить комфортные условия для обоих.

Храп может быть неприятным и мешать сну вашего партнера. Хотя это обычно не опасно для здоровья, оно может стать источником раздражения отношений и привести к усталости у обоих партнеров, пишет Miror.

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Как отмечается в статье британского издания, существует очень простой способ улучшить ситуацию с храпом: пить больше воды. Большинство из нас не получают достаточно жидкости в течение дня из-за употребления кофе, чая, сладких напитков и других альтернатив, которые отвлекают нас от основного источника увлажнения – воды.

Увлажнение организма может помочь снизить храп. Оно важно для того, чтобы слизистые во рту, носу, горле и языке оставались увлажненными, что уменьшает вибрацию и звуки, возникающие при храпе. Важно заметить, что лишение организма воды, например вследствие употребления алкоголя, может привести к увеличению храпа, поскольку алкоголь действует дегидрирует и часто содержит большое количество сахара, что увеличивает образование слизи.

Национальная служба здоровья Британии рекомендует употреблять от 6 до 8 стаканов жидкости в день. Однако потребности могут варьироваться в зависимости от разных факторов, таких как физическая активность, жара, состояние здоровья и кормление грудью.

Обеспечение организма достаточным количеством воды имеет множество других полезных выгод для здоровья. Это помогает регулировать температуру тела, смазывать суставы, защищать спинной мозг и выводить отходы из организма. Следовательно, хранение собственного тела в соответствующем гидратированном состоянии может способствовать уменьшению храпа и улучшению общего самочувствия.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, ранее мы писали о простых советах, которые помогут избавиться от храпа.

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