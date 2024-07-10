Спецназовцы СБУ за две недели уничтожили 30 танков и почти 500 оккупантов (взрывное видео)

Спецназовцы Службы безопасности Украины активно уничтожают российских захватчиков и военную технику оккупантов. Бои проходят на разных участках фронта.

Через две недели ударными дронами и другими огневыми средствами спецназначители Службы безопасности поразили, в частности, 30 танков. Об этом сообщили на канале СБУ в Telegram.

Также бойцы ликвидировали 43 ББМ, 56 артсистем и РСЗО и 12 систем ПВО оккупантов. Кроме этого, были уничтожены восемь средств РЭБ/РЭР, 461 единица автотранспорта и 235 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций.

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Спецназначенцам удалось ликвидировать 11 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Кроме того, удары уничтожили 485 оккупантов.

На видео можно увидеть работу спецназовцев по разным целям.

Напомним, на днях под Волчанском пограничники уничтожили пункт наблюдения российской армии "Муром-М".

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