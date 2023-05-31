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Война в Украине

Сразу сняли командира: бойцы ССО показали удачную засаду на катер русских военных (видео)

Игорь Романько

Украинские военные ССО сделали засаду на катер окупантов

На южном направлении украинские операторы ССО успешно провели засаду на российских военных. Выполняя разведывательное задание, они услышали звук и заметили приближение катера вдоль реки. Оказалось, что это была группа российских военных, и для операторов ССО это была отличная возможность.

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Боевая группа операторов мгновенно открыла огонь по противнику и успешно устранила командира и лодочника, управлявшего катером – это подтвердили разведданные. Также на видео показали бой украинских военных с оккупантами и кадры из дрона аэроразведки, подтверждающие уничтожение врага.

Детали об этой засаде предоставил воин морского центра ССО Украины, лично принимавший участие в этой операции.

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

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Война в Украине