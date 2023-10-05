Срезать или выкручивать: Как правильно собирать лесной гриб

Грибной сезон начался в Украине, и уже сейчас лесные охотники могут собрать большую корзину ароматных даров природы. Разнообразие грибов, которые можно найти в сентябре, действительно впечатляет. В этой статье мы рассмотрим, где лучше искать грибы, как их собирать и нужно срезать ножку.

Читайте также: Где искать белые грибы

Для начала, давайте разберемся с вопросом, как правильно собирать грибы – срезать или выкручивать ножку. Среди любителей лесных грибов часто возникает спор по этому вопросу. Есть популярный миф, что грибы обязательно нужно срезать, иначе можно повредить грибницу и привести к тому, что грибы на этом месте больше не вырастут, пишет УНИАН.

Однако фактически это не влияет на дальнейший рост грибов. Корень гриба, известный как мицелий, находится под землей, и сам гриб разрастается из мицелия. Поэтому независимо от того, срезаете ли вы гриб ножом или выкручиваете ножку, это не нанесет вреда мицелию.

Вопрос, срезать или выкручивать грибы, зависит от удобства для грибника. Белые грибы, например, обычно срезают, поскольку у них вкусная ножка, которую желательно сохранить целой. С другой стороны, пластинчатые грибы можно срезать удобнее, чтобы сразу проверить срез на наличие червей.

Где и когда лучше искать грибы?

Во влажную погоду и после дождя грибы рекомендуется искать в сухих местах, на холмах, солнечных лужайках и на опушках. В сухую и жаркую погоду, напротив, грибы можно найти во влажных местах, в тени деревьев, среди мха и в густой траве.

Целесообразно начинать сбор грибов до восхода солнца или в облачную погоду, когда они становятся заметнее. Если вы нашли один гриб, садитесь возле него и осмотрите окрестности. Многие грибы растут в колониях рядом друг с другом. Не ленитесь заглянуть в высокую траву или под ветки на земле, иногда именно там могут скрываться вкусные грибы. Так что не упустите свой шанс на отличный грибной улов!

Напомним, мы уже писали, какой размер грибов лучше выбирать для маринования.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!