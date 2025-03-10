США хотят оценить готовность Киева к уступкам в пользу РФ - Reuters

Соединенные Штаты планируют использовать будущие переговоры с украинской делегацией, которые состоятся 11 марта в Саудовской Аравии, чтобы выяснить, насколько Киев готов рассмотреть варианты уступок России ради прекращения войны. США планируют использовать эту встречу, в частности, чтобы оценить, готова ли Украина к конкретным уступкам в переговорах с Россией ради достижения прекращения боевых действий.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, пожелавших остаться анонимными. Возглавлять американскую делегацию во время встречи в Джидде будет госсекретарь США Марко Рубио. С украинской стороны будет вести переговоры руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Также в состав американской делегации войдут советник по национальной безопасности Белого дома Майк Волц и спецпредставитель президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф.

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"Нельзя одновременно заявлять, что хочешь миру, и при этом полностью исключать возможность компромиссов."

По информации Reuters, американская сторона также надеется выяснить, как Украина заинтересована в налаживании отношений с новой администрацией Трампа. Этот вопрос стал актуален после напряженной встречи президентов США и Украины, которая состоялась в прошлом месяце и закончилась безрезультатно.

Другое американское высокопоставленное должностное лицо подчеркнуло необходимость прагматичного подхода к мирному урегулированию: "Мы хотим понять, готов ли Киев к реалистичным договоренностям. Если речь идет исключительно о возвращении к границам 2014-го или 2022 года — это уже показатель."

Напомним, Трамп предложит Конгрессу план прекращения войны в Украине.

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