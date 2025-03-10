США хочуть оцінити готовність Києва до поступок на користь РФ - Reuters

Сполучені Штати планують використати майбутні переговори з українською делегацією, які відбудуться 11 березня в Саудівській Аравії, для того щоб з’ясувати, наскільки Київ готовий розглянути варіанти поступок Росії заради припинення війни. США планують використати цю зустріч, зокрема, щоб оцінити, чи готова Україна до конкретних поступок у перемовинах із Росією заради досягнення припинення бойових дій.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох американських високопосадовців, які побажали залишитися анонімними. Очолювати американську делегацію під час зустрічі в Джидді буде держсекретар США Марко Рубіо. З українського боку переговори вестиме керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Також до складу американської делегації увійдуть радник з національної безпеки Білого дому Майк Волц та спецпредставник президента Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

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"Не можна одночасно заявляти, що хочеш миру, і при цьому повністю виключати можливість компромісів."

За інформацією Reuters, американська сторона також сподівається з’ясувати, наскільки Україна зацікавлена у налагодженні відносин із новою адміністрацією Трампа. Це питання стало актуальним після напруженої зустрічі президентів США та України, яка відбулась минулого місяця й закінчилася безрезультатно.

Інший американський високопосадовець наголосив на необхідності прагматичного підходу до мирного врегулювання: "Ми хочемо зрозуміти, чи готовий Київ до реалістичних домовленостей. Якщо йдеться виключно про повернення до кордонів 2014-го або 2022 року — це вже показник."

Нагадаємо, Трамп запропонує Конгресу план припинення війни в Україні.

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