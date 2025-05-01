США и Украина подписали соглашение о недрах: основные положения

Министр экономики Украины Юлия Свириденко и Министр финансов США Скотт Бессент подписали важное двустороннее соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина. Документ закладывает основы для стратегического экономического партнерства и привлечения инвестиций в украинские природные ресурсы.

"Соединенные Штаты преданы делу содействия прекращению этой жестокой и бессмысленной войны. Это соглашение четко сигнализирует России, что администрация Трампа отдана мирному процессу, в центре которого – свободная, суверенная и преуспевающая Украина в долгосрочной перспективе", – заявил Скотт Бессент. Об этом сообщает Свириденко в Facebook, Министерство финансов США.

Американский высокопоставленный чиновник подчеркнул, что это партнерство демонстрирует приверженность обеих стран к обеспечению длительного мира и процветанию в Украине. Он также подчеркнул: "Никому государству или лицу, финансировавшему или поставлявшему российскую военную машину, не будет позволено извлечь выгоду от восстановления Украины".

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Юлия Свириденко подробно разъяснила основные аспекты документа:

Все природные ресурсы остаются в собственности Украины, что закреплено соглашением

Инвестиционный фонд создается на паритетных началах (50/50), с равными правами в управлении

Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями

Стратегические предприятия, такие как "Укрнафта" или "Энергоатом", остаются в государственной собственности

Документ не содержит никаких упоминаний о долговых обязательствах Украины перед США

Соглашение полностью соответствует Конституции Украины и не изменяет евроинтеграционный курс

Фонд будет наполняться исключительно доходами по новым лицензиям в сфере критических материалов и нефтегазовых проектов

Для функционирования Фонда предусмотрены только точечные изменения в бюджетный кодекс

США через агентство DFC (Development Finance Corporation) будут помогать привлекать инвестиции и технологии

Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине.

"США вносят вклад в Фонд. Кроме непосредственно средств, они могут делать его и новой помощью – например, системами ПВО для Украины", – отметила Свириденко.

По ее словам, в течение первых 10 лет прибыль и поступление фонда не будут распределяться, а будут направлены исключительно на инвестиции в Украину – в новые проекты или восстановление. Конкретные условия функционирования Фонда будут подвергнуты дополнительному обсуждению.

Соглашение должно быть ратифицировано Верховной Радой Украины.

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