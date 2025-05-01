США та Україна підписали угоду про надра: основні положення

Міністерка економіки України Юлія Свириденко та Міністр фінансів США Скотт Бессент підписали важливу двосторонню угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна. Документ закладає основи для стратегічного економічного партнерства та залучення інвестицій в українські природні ресурси.

"Сполучені Штати віддані справі сприяння припиненню цієї жорстокої та безглуздої війни. Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, в центрі якого – вільна, суверенна і процвітаюча Україна в довгостроковій перспективі", – заявив Скотт Бессент. Про це повідомляє Свириденко в Facebook, Міністерство фінансів США.

Американський високопосадовець підкреслив, що це партнерство демонструє прихильність обох країн до забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні. Він також наголосив: "Жодній державі чи особі, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не буде дозволено отримати вигоду від відбудови України".

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Юлія Свириденко детально роз'яснила основні аспекти документа:

Усі природні ресурси залишаються у власності України, що закріплено угодою

Інвестиційний фонд створюється на паритетних засадах (50/50), з рівними правами в управлінні

Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями

Стратегічні підприємства, такі як "Укрнафта" чи "Енергоатом", залишаються у державній власності

Документ не містить жодних згадок про боргові зобов'язання України перед США

Угода повністю відповідає Конституції України та не змінює євроінтеграційний курс

Фонд наповнюватиметься виключно доходами з нових ліцензій у сфері критичних матеріалів та нафтогазових проєктів

Для функціонування Фонду передбачено лише точкові зміни до бюджетного кодексу

США через агентство DFC (Development Finance Corporation) допомагатимуть залучати інвестиції та технології

Доходи і внески Фонду не оподатковуються ні в США, ні в Україні

"США роблять внесок у Фонд. Крім безпосередньо коштів, вони можуть робити його і новою допомогою – наприклад, системами ППО для України", – зазначила Свириденко.

За її словами, протягом перших 10 років прибутки та надходження фонду не розподілятимуться, а будуть спрямовані виключно на інвестиції в Україну – у нові проєкти чи відбудову. Конкретні умови функціонування Фонду підлягатимуть додатковому обговоренню.

Угоду має ратифікувати Верховна Рада України.

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