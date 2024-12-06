США передадут Украине тысячи ракет и сотни единиц бронетехники до конца января - Салливан

К середине января 2025 года Украина получит масштабную военную помощь от США, сообщает The Guardian. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сделал соответствующее заявление во время встречи с главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком.

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Пакет помощи будет включать:

сотни тысяч артиллерийских снарядов;

тысячи ракет;

сотни единиц бронетехники.

США также планируют усилить обучение для украинских военных, организуя их подготовку за пределами Украины.

Салливан добавил, что завершаются переговоры по предоставлению кредита в размере 20 миллиардов долларов. Эти денежные средства будут обеспечены за счет доходов от замороженных российских активов.

Кроме того, Вашингтон готовит новые санкции против России, которые должны быть введены в ближайшее время. Их цель – ограничить возможности РФ для финансирования военных операций и усилить позиции Украины в международных переговорах, создавая основу для предстоящего урегулирования конфликта.

Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.

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