США передадуть Україні тисячі ракет та сотні одиниць бронетехніки до кінця січня – Салліван

До середини січня 2025 року Україна отримає масштабну військову допомогу від США, повідомляє The Guardian. Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван зробив відповідну заяву під час зустрічі з головою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком.

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Пакет допомоги включатиме:

сотні тисяч артилерійських снарядів;

тисячі ракет;

сотні одиниць бронетехніки.

США також планують посилити навчання для українських військових, організовуючи їхню підготовку за межами України.

Салліван додав, що завершуються перемовини щодо надання кредиту обсягом 20 мільярдів доларів. Ці кошти будуть забезпечені за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Крім того, Вашингтон готує нові санкції проти Росії, які мають бути запроваджені найближчим часом. Їх мета — обмежити можливості РФ для фінансування військових операцій та посилити позиції України в міжнародних переговорах, створюючи основу для майбутнього врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з президентом Південної Кореї.

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