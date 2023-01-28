Стало известно, кому в Украине придется переоформить соцвыплаты

Нескольким категориям украинцев придется обратиться в ЦНАПы, чтобы переоформить социальные выплаты. Речь идет, в частности, о внутриперемещенных лицах.

из-за войны и вынужденный переезд, этим гражданам нужно оформить выплаты повторно. Об этом пишет "Минфин".

Отмечается, что в 2023 году удачная автоматически продлила социальные выплаты большинству категорий населения. Впрочем, некоторым группам нужно будет оформить документы повторно, а именно:

малообеспеченные семьи;

безработные украинцы, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на пенсию;

ВПЛ.

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Для продления социальных выплат придется обратиться в ближайший ЦНАП. В случае если граждане не сделают этого, выплаты не будут начисляться.

Добавим, в этом году автоматически продлили соцвыплаты для:

детей, над которыми установлена опека или попечительство,

детей с тяжелыми заболеваниями,

детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,

людей с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

людей, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II групп вследствие психического расстройства;

людей, не имеющих права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

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