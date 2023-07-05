Стало известно, кто мог устроить взрыв в Шевченковском суде Киева

В среду, 5 июля, в Шевченковском суде Киева, находящемся на улице Дегтяревской, 31А, раздался взрыв. Сообщается, что один из подозреваемых по делу о теракте под стенами Верховной Рады Игорь Гуменюк взорвал три гранаты и взял в заложники конвоира.

Также к сегодняшним событиям в суде может быть причастен Сергей Васильевич Крайняк – он тоже проходил по делу о взрывах у стен парламента.

В столичной полиции сообщили, что сегодня стражи порядка получили информацию о том, что произошел взрыв в помещении суда в Шевченковском районе. "В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи", - добавили правоохранители.

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В Киевской городской военной администрации рассказали, что взрыв прогремел в 17:20, когда военные конвойной службы Национальной гвардии Украины привезли в суд "подсудимое лицо, которое, предварительно, подорвало в уборной неизвестное взрывное устройство".

Известно, что сегодня в 15 часов Шевченковский суд должен был продолжить рассмотрение дела Крайняка и Гуменюка.

Кто такой Игорь Гуменюк:

31 августа 2015 г. Верховная Рада проголосовала за президентский законопроект об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В этот же день под стенами парламента произошли столкновения. В результате инцидента погибли четверо нацгвардейцев, 65 военнослужащих получили ранения.

Следствие установило, что гранату в сторону нацгвардейцев бросил боец из батальона "Сич" Игорь Гуменюк (1994 г.р.). К его сообщникам приписали бойца добровольческого батальона "Карпатская Сечь" Сергея Крайняка (1994 г.р.). Задержанные отрицали свою вину.

Дело о событиях под Советом 2015 рассматривается в Шевченковском суде Киева с лета 2016 года.

4 октября 2022 года Шевченковский суд Киева принял решение продлить содержание под стражей Игоря Гуменюка, хотя подозреваемый уверял, что может находиться под домашним арестом. Он заявлял, что бежать из страны не собирается, поскольку у него здесь семья, а еще говорил, что "за эти 7 лет многое переосмыслил".

Впоследствии ВО "Свобода" и батальон "Сич" отмежевались от задержанного Гуменюка, заявив, что "Боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк находился в процессе увольнения на основании собственноручно написанного рапорта об увольнении по собственному желанию".

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