Станет украшением стола: питательный рецепт салата-тортика с курочкой и ароматными сухариками
Когда все расцветает, хочется чего-нибудь свежего и полезного. Поэтому предлагаем вкусный салат-торт, который очень скоро станет любимым для всей семьи.
Такое блюдо понравится каждому, кто его пробует. Да и готовится он очень просто, сообщили в одном из кулинарных блогов на YouTube.
Читайте также: С сыром и ветчиной: рецепт оригинальных дерунов
Ингредиенты для салата:
- 200 г творога;
- 400 г томатов (4 шт.);
- 5 средних яиц;
- 450 г копченой курицы, или вареной или ветчины;
- 1 зубчик чеснока;
- 6 ломтиков хлеба;
- соль, перец по своему вкусу;
- 1-2 ст. ложки мака;
- майонез.
Пошаговый рецепт приготовления:
1. Чеснок следует очистить и натереть на мелкой терке. Посолите, поперчите и усыпьте любимые специи. Затем добавь 50 мл масла и оставьте на время, что смесь набралась вкусов.
2. Все ингредиенты следует нарезать мелкими кубиками и по отдельности обжарьте на сухой сковороде.
3. Займитесь приготовлением чесночных сухариков. Из смеси, которую готовили в первом пункте, уберите чеснок, а в масле обжарьте хлеб. Остудите сухарики.
Читайте также: Вкус за 5 минут: рецепт быстрого пирога с яйцами и зеленым луком
4. Салат собирайте слоями. Лучше всего используйте специальное кольцо, чтобы форма была совершенна.
- 1 слой (на дно) – курочка, которую после выкладки нужно положить слоем майонеза.
- 2 слой – вареные яйца, которые также нужно покрыть сеточкой из майонеза.
- 3 слой – помидоры, покрытые майонезом.
- 4 слой – творог с майонезом.
- 5 слой – сухарики.
5. Для украшения салата возьмите мак. Такой салат съедается очень быстро, а гости будут просить еще добавки.
Также предлагаем рецепт салата с нутом, который подходит для веганов и вегетарианцев.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!