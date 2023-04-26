Станет украшением стола: питательный рецепт салата-тортика с курочкой и ароматными сухариками

Когда все расцветает, хочется чего-нибудь свежего и полезного. Поэтому предлагаем вкусный салат-торт, который очень скоро станет любимым для всей семьи.

Такое блюдо понравится каждому, кто его пробует. Да и готовится он очень просто, сообщили в одном из кулинарных блогов на YouTube.

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Ингредиенты для салата:

200 г творога;

400 г томатов (4 шт.);

5 средних яиц;

450 г копченой курицы, или вареной или ветчины;

1 зубчик чеснока;

6 ломтиков хлеба;

соль, перец по своему вкусу;

1-2 ст. ложки мака;

майонез.

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Пошаговый рецепт приготовления:

1. Чеснок следует очистить и натереть на мелкой терке. Посолите, поперчите и усыпьте любимые специи. Затем добавь 50 мл масла и оставьте на время, что смесь набралась вкусов.

2. Все ингредиенты следует нарезать мелкими кубиками и по отдельности обжарьте на сухой сковороде.

3. Займитесь приготовлением чесночных сухариков. Из смеси, которую готовили в первом пункте, уберите чеснок, а в масле обжарьте хлеб. Остудите сухарики.

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4. Салат собирайте слоями. Лучше всего используйте специальное кольцо, чтобы форма была совершенна.

1 слой (на дно) – курочка, которую после выкладки нужно положить слоем майонеза.

2 слой – вареные яйца, которые также нужно покрыть сеточкой из майонеза.

3 слой – помидоры, покрытые майонезом.

4 слой – творог с майонезом.

5 слой – сухарики.

5. Для украшения салата возьмите мак. Такой салат съедается очень быстро, а гости будут просить еще добавки.

Также предлагаем рецепт салата с нутом, который подходит для веганов и вегетарианцев.

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