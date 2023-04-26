Стане окрасою столу: поживний рецепт салату-тортика з курочкою та ароматними сухариками

Коли все розквітає, хочеться чогось свіжого та корисного. Тому пропонуємо смачний салат-торт, який дуже швидко стане улюбленим для всієї родини.

Така страва сподобається кожному, хто його пробує. Та й готується він дуже просто, повідомили в одному з кулінарних блогів на YouTube.

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Інгредієнти для салату:

200 г сиру;

400 г томатів (4 шт.);

5 середніх яєць;

450 г копченої курки, або ж вареної чи шинки;

1 зубчик часнику;

6 скибочок хліба;

сіль, перець до свого смаку;

1-2 ст. ложки маку;

майонез.

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Покроковий рецепт приготування:

1. Часник треба очистити та натерти на дрібній терці. Посоліть, поперчіть та всипте улюблених спецій. Потім додай 50 мл олії та залиште на певний час, що суміш набралася смаків.

2. Всі інгредієнти треба нарізати дрібними кубиками та по окремості обсмажте на сухій пательні.

3. Займіться приготування часникових сухариків. З суміші, яку готували в першому пункті приберіть часник, а в олії обсмажте хліб. Остудіть сухарики.

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4. Салат збирайте шарами. Найкраще використовуйте спеціальне кільце, щоб форма була досконала.

1 шар (на дно) – курочка, яку після викладення треба покласти шаром майонезу.

2 шар – варені яйця, які також треба покрити сіточкою з майонезу.

3 шар – помідори, покриті майонезом.

4 шар – сир з майонезом.

5 шар – сухарики.

5. Для оздоблення салату візьміть мак. Такий салатик з'їдається дуже швидко, а гості проситимуть ще добавки.

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