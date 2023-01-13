Станут как новые через 2 минуты: как быстро почистить стекло в очках и не оставить царапин

Очки можно эффективно очистить и сохранить в хорошем состоянии. Однако некоторые металлы могут оставить царапины на линзах или вызвать скручивание скобок.

Через 2 минуты ваши очки станут как новые благодаря одному волшебному продукту. Об этом пишет издание Sante Plus.

Помните, что при очистке очков рекомендуется держать их за оправу, а не за носовую подушечку или любую скобку. Благодаря этому вы избежите деформации крепежа. Также не рекомендуется интенсивное натирание линз.

Это эффективный прием для удаления грязи из линз и оправы очков. Для этого вам нужен картофель с высоким содержанием крахмала. Помойте овощ и нарежьте его ломтиками. Затем аккуратно натрите этими ломтиками очищенные и высушенные стекла.

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Важно не оставить следов. В завершение протрите линзы салфеткой из микрофибры, чтобы удалить все следы крахмала. Этот трюк поможет вам дольше сохранить ваши очки без царапин и разводов.

Еще один способ очищения линз очков. Приобретите специальную жидкость для чистки очков или специальные влажные салфетки. Рекомендуем покупать эти два изделия в оптике. Благодаря этому вы будете уверены, что они не повредят линзы.

Кроме этого, желательно иметь салфетку из микрофибры по уходу за очками.

Чего категорически следует избегать при чистке очков

Если вы хотите почистить свои очки, вам следует избегать их вытирания досуха, поскольку вы натираете стекло частицами пыли и подвергаете их царапинам. Также не рекомендуется очищать стекла очищающими средствами для стекла и зеркал, поскольку эти химические вещества оказывают губительное влияние на нежное стекло окуляр.

Не следует использовать туалетную бумагу, салфетки или салфетки для одежды для очистки очковых линз. Это может их поцарапать.

Почему линзы моих очков часто пачкаются

1. Потоотделение. Очки могут испачкаться и запотеть, если вы сильно потеете. А еще влага из вашей кожи может оседать на линзах и испачкать их.

2. Пыль и частицы.

3. Химические вещества. Линзы могут подвергаться воздействию таких химических веществ, как духи, чистящие средства, выхлопные газы автомобиля и т.д.

4. Плохой уход за линзами. Если вы не чистите очки регулярно или используете неподходящие чистящие средства, линзы могут стать грязными, и в результате их будет трудно очистить.

Напомним, что с проблемой запотевания линз каждую зиму сталкиваются почти все люди, носящие очки. Как избежать появления конденсата на стекле, чтобы всегда оставаться "со зрением", читайте в нашем материале.

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