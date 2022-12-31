Станут любимчиками Кролика: трем знакам зодиака будет везти во всем в 2023 году

Любовь и покровительство звезд в 2023 году обеспечены трем уроженцам зодиакального круга. Они смогут добиться больших высот во всех сферах и обеспечить себе безбедное будущее.

По словам астрологов, любимчиками судьбы в год Черного Кролика станут Овны, Тельцы и Козероги. Звезды будут на их стороне.

Овен

Уроженцы этого знака зодиака будут полны энергии благодаря Юпитеру, который будет находиться в их знаке до конца весны. Овны получат шанс изменить свою жизнь – заняться спортом и похудеть, сменить работу на более высокооплачиваемую, найти новых друзей или вторую половинку. Вторая половина года станет временем финансового успеха, деньги сами будут идти в руки.

Видео дня

Телец

Тельцы совершат настоящий карьерный рывок или откроют собственный бизнес – пришло их время осуществлять самые смелые мечты. Родные и близкие поддержат уроженцев знака во всех начинаниях, от чего у них буквально вырастут крылья. Тельцы увеличат свои доходы в разы и даже смогут приобрести к концу года авто или недвижимость.

Козерог

У Козерогов появится шанс улучшить свое финансовое положение, и это может быть как повышение на работе, так и новые источники дохода. Важно быть внимательными к знакам судьбы и не упускать те возможности, которые открываются. Одинокие Тельцы также могут встретить свою вторую половинку и обрести настоящее счастье: к концу года они сыграют свадьбу, пригласив на нее всех своих друзей.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.