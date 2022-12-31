Стануть улюбленцями Кролика: трьом знакам зодіаку щаститиме у всьому у 2023 році

Кохання та заступництво зірок у 2023 році забезпечені трьом уродженцям зодіакального кола. Вони зможуть досягти великих висот у всіх сферах та забезпечити собі безбідне майбутнє.

За словами астрологів, улюбленцями долі у рік Чорного Кролика стануть Овни, Тельці та Козероги. Зірки будуть на їхньому боці.

Овен

Уродженці цього знаку зодіаку будуть сповнені енергії завдяки Юпітеру, який перебуватиме у їхньому знаку до кінця весни. Овни отримають шанс змінити своє життя – зайнятися спортом та схуднути, змінити роботу на більш високооплачувану, знайти нових друзів чи другу половинку. Друга половина року стане часом фінансового успіху, гроші самі йтимуть до рук.

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Телець

Тельці зроблять справжній кар'єрний ривок або відкриють власний бізнес – настав час здійснювати найсміливіші мрії. Рідні та близькі підтримають уродженців знаку у всіх починаннях, від чого у них буквально виростуть крила. Тельці збільшать свої доходи в рази і навіть зможуть придбати до кінця року авто чи нерухомість.

Козеріг

У Козерогів з'явиться шанс поліпшити своє фінансове становище, і це може бути як підвищення на роботі, так і нові джерела доходу. Важливо бути уважними до знаків долі і не втрачати можливості, які відкриваються. Самотні Тельці також можуть зустріти свою другу половинку та знайти справжнє щастя: до кінця року вони зіграють весілля, запросивши на нього всіх своїх друзів.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.