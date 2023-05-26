Старше Стоунхенджа: археологи пытаются раскрыть загадку доисторического каменного круга в Дартмуре

Сотрудники национального парка Дартмур, организации "Историческая Англия" и инициативы Фонда наследия Национальной лотереи "Наше общее достояние" совместными усилиями собираются провести изучение горной местности Дартмура для более глубокого понимания происхождения каменных образований. Например, ученые провели анализ камней холма Кат-Хилл и определили, что оно датируется 3620 годом до н. э., то есть они старше Стоунгенджа и пирамиды Гизы.

Об этом пишет Mid-Devon Advertiser.

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Каменный ряд под названием Пайлз Хилл, пролегающий в районе расположения общин Харфорд и Угборо, изгибается на промежутке около 850 метров с востока на запад. Ряд состоит из более чем 40 камней, которые все упали или наклонились, другие камни скрыты за густой растительностью.

По мнению ученых, камни начали свой счет еще в период неолита и ранней бронзы. Определить точный возраст камней невозможно, но примерно узнать, сколько им лет можно с помощью радиоуглеродной датировки слоев торфа над и под камнями.

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