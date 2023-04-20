Starship Маска поднялся на 38 км и из-за нештатной ситуации взорвался (видео)

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, осуществила первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship 20 апреля. Впрочем, при запуске что-то пошло не так, ракета взорвалась и упала.

Эта ракета должна в будущем доставить людей на Марс. Об этом сообщили в пресс-службе SpaceX.

Перед запуском Маск отметил, что для успешного запуска ракеты может потребоваться несколько попыток. Ракета стартовала с площадки в Техасе.

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Это самая большая и тяжелая ракета за всю историю космонавтики, она предназначена для пилотируемых полетов на Луну и Марс.

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После начала запуска стало известно, что часть двигателей Raptor, установленных на ракетоносители Super Heavy – вышли из строя. Причина неисправностей с двигателями не указана.

Уже через минуту ракета начала вращаться, сбилась с правильного курса. Ракете удалось подняться на высоту 38 км.

Чуть позже Starship взорвалась над Мексиканским заливом. SpaceX обещает изучить проблемы, возникшие при запуске и продолжить работу над Starship.

Напомним, в декабре 2022 года компания SpaceX вывела на орбиту 54 спутника второго поколения (Gen2).

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