Статус пропавших без вести за 2024 год получили почти 30 тысяч украинцев

В начале 2024 года статус пропавших без вести получил почти 30 тысяч украинских военных и гражданских. Всего в розыске находятся 59 тысяч граждан Украины. "Мы ежемесячно обновляем статистику по пропавшим без вести по месту их регистрации. По состоянию на конец декабря 2024 года наибольшее количество таких случаев зафиксировано в Донецкой области. Далее следуют Днепропетровская и Харьковская области", - отметил Добросердов.

По его словам, в реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах в настоящее время содержится более 71 тысяч записей. Из них 59 тысяч человек остаются в розыске, включая 7,5 тысяч человек, которых Международный Комитет Красного Креста (МККК) официально подтвердил в качестве пленных. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов в комментарии Украинской правде.

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По состоянию на 1 января 2024:

Поиски завершены для 9255 человек.

Из них 3923 – это люди, местонахождение которых установлено (живые военные и гражданские).

Идентифицировано 5332 тела погибших.

В реестре также содержится информация о более чем 3200 неидентифицированных телах.

Добросердов добавил, что процесс репатриации тел продолжается стабильно:

"Ежемесячно, а иногда и дважды в месяц, происходит обмен телами. Мы передаем тела российских оккупантов и получаем тела наших защитников. Благодаря этой процедуре удалось вернуть 5,5 тысячи тел украинских военных".

Напомним, в Украине с 1 февраля изменится порядок выплат родственникам пленных и без вести пропавших военных.

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