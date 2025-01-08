Статус зниклих безвісти за 2024 рік отримали майже 30 тисяч українців

На початку 2024 року статус зниклих безвісти отримали майже 30 тисяч українських військових і цивільних. Загалом у розшуку перебувають 59 тисяч громадян України. "Ми щомісяця оновлюємо статистику щодо зниклих безвісти за місцем їхньої реєстрації. Станом на кінець грудня 2024 року найбільша кількість таких випадків зафіксована в Донецькій області. Далі йдуть Дніпропетровська та Харківська області," – зазначив Добросердов.

За його словами, у реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин наразі міститься понад 71 тисяча записів. Із них 59 тисяч осіб залишаються в розшуку, включно з 7,5 тисячами людей, яких Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) офіційно підтвердив як полонених. Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов у коментарі Українській правді.

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Станом на 1 січня 2024 року:

Пошуки завершено для 9255 осіб.

Із них 3923 – це люди, місцеперебування яких встановлено (живі військові та цивільні).

Ідентифіковано 5332 тіла загиблих.

У реєстрі також міститься інформація про понад 3200 неідентифікованих тіл.

Добросердов додав, що процес репатріації тіл триває стабільно:

"Щомісяця, а іноді й двічі на місяць, відбувається обмін тілами. Ми передаємо тіла російських окупантів і отримуємо тіла наших захисників. Завдяки цій процедурі вдалося повернути 5,5 тисяч тіл українських військових".

Нагадаємо, в Україні з 1 лютого зміниться порядок виплат родичам полонених і безвісти зниклих військових.

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