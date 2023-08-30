Стилисты назвали топ-6 стильных образов с белой рубашкой

Специалисты в области моды утверждают, что белая рубашка всегда прекрасная идея для женского гардероба. Мы абсолютно разделяем это убеждение. Есть мало вещей, которые могут превзойти ее в функциональности, возможно только белая футболка и классические кеды.

Об этом пишет radiotrek.

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Кроме того, рубашка является вечной классикой, которая, несмотря на изменения в фасонах и стилизациях с течением лет, никогда не выходит из моды. Предлагаем вашему вниманию подборку популярных образов в стиле "Instagram-трендов" с использованием белой рубашки, по материалам elle.ua.

Базовые образы

Видео дня

В офис

На прогулку

На свидание

На отдых

Напомним, мы уже писали, как определить, подходит ли вам цвет.

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