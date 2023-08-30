Стилісти назвали топ-6 стильних образів з білою сорочкою

Спеціалісти в галузі моди стверджують, що біла сорочка завжди є чудовою ідеєю для жіночого гардеробу. Ми абсолютно поділяємо це переконання. Є мало речей, які можуть перевершити її у функціональності, можливо, лише біла футболка і класичні кеди.

Про це пише radiotrek.

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Крім того, сорочка є вічною класикою, яка, незважаючи на зміни у фасонах та стилізаціях з плином років, ніколи не виходить з моди. Пропонуємо вашій увазі добірку популярних образів у стилі "Instagram-трендів" з використанням білої сорочки, за матеріалами elle.ua.

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Нагадаємо, ми вже писали, як визначити, чи підходить вам колір.

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