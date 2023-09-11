Стилисты назвали цвета, идеально подходящие рыжеволосым девушкам

Рыжие волосы всегда привлекают внимание по многим причинам - они яркие и роскошные. Однако, когда вы красите волосы в рыжий цвет, можете столкнуться с трудностями при выборе одежды, подходящей к вашему новому цвету.

Об этом пишет Ukr.media.

Профессиональные стилисты могут помочь вам с облегчением шопинга. Вот некоторые цвета, которые прекрасно сочетаются с рыжими волосами по их мнению.

Зеленый

Зеленый – классический выбор для сочетания с рыжими волосами. Вы можете выбрать зеленую одежду из широкого спектра оттенков, будь то оливковая, изумрудная или другая.

Видео дня

Фиолетовый

Контрастные цвета часто смотрятся великолепно вместе, и именно поэтому фиолетовый, лавандовый и сливовый оттенки прекрасно подходят для рыжих волос. Если вам кажется, что фиолетовое платье слишком смелое, то вы можете рассмотреть фиолетовые аксессуары, такие как шарф или сумка, которые придадут вашему наряду нотку элегантности.

Темно-синий

Если вам нужен нейтральный цвет, который подходит как для офисных, так и для повседневных образов, то темно-синий – отличный выбор. Чтобы создать яркий образ, вы можете выбрать кобальтовый оттенок, который также выгодно смотрится с рыжими волосами.

Читайте также: Стилисты назвали топ-6 стильных образов с белой рубашкой

Горчично-желтый

Горчично-желтый гармонично сочетается с огненными оттенками рыжих волос. Горчично-желтый свитер и джинсы с повышенной талией – это отличный выбор для яркого образа, который привлекает внимание и придает вам уверенность.

Ярко-белый

Ярко-белый обладает большим потенциалом в создании стильного образа. Он не только отлично контрастирует с рыжими волосами, но и сочетается практически с любыми другими цветами.

Напомним, мы уже писали, какие модели джинсов будут в моде осенью-2023 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!