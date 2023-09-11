Стилісти назвали кольори, які ідеально пасують рудоволосим дівчатам

Руде волосся завжди привертає увагу з багатьох причин - воно яскраве та розкішне. Проте, коли ви фарбуєте волосся в рудий колір, можете стикнутись з труднощами при виборі одягу, який би пасував до вашого нового кольору.

Про це пише Ukr.media.

Професійні стилісти можуть допомогти вам з полегшенням шопінгу. Ось деякі кольори, які чудово поєднуються з рудим волоссям за їхньою думкою.

Зелений

Зелений - класичний вибір для поєднання з рудим волоссям. Ви можете вибрати зелений одяг із широкого спектру відтінків, будь то оливковий, смарагдовий, чи інший.

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Фіолетовий

Контрастні кольори часто виглядають чудово разом, і саме тому фіолетовий, лавандовий і сливовий відтінки прекрасно підходять для рудого волосся. Якщо вам здається, що фіолетова сукня занадто смілива, то ви можете розглянути фіолетові аксесуари, такі як шарф або сумка, що додадуть вашому вбранню нотку елегантності.

Темно-синій

Якщо вам потрібен нейтральний колір, який підходить як для офісних, так і для повсякденних образів, то темно-синій - відмінний вибір. Щоб створити яскравий образ, ви можете вибрати кобальтовий відтінок, який також вигідно виглядає з рудим волоссям.

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Гірчично-жовтий

Гірчично-жовтий гармонійно поєднується з вогняними відтінками рудого волосся. Гірчично-жовтий светр та джинси з підвищеною талією - це чудовий вибір для яскравого образу, який привертає увагу та додає вам впевненості.

Яскраво-білий

Яскраво-білий має великий потенціал в створенні стильного образу. Він не лише чудово контрастує з рудим волоссям, але і поєднується практично з будь-якими іншими кольорами.

Нагадаємо, ми вже писали, які моделі джинсів будуть в моді восени-2023 року.

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