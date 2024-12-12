Стоимость коммуналки выросла на 18,7%: какая услуга подорожала больше всего

В последний год в Украине произошел заметный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По данным Государственной службы статистики, с ноября 2023 по октябрь 2024 совокупное повышение цен составило 18,7%.

Существенные изменения коснулись сферы электроснабжения. Украинцы начали тратить на электроэнергию на 63,6% больше, что составляет самое важное удорожание среди коммунальных услуг. Также увеличилась стоимость управления многоквартирными домами - на 11,4% и услуг по сбору бытовых отходов - на 6,8%. Об этом пишет Новости. Live.

Содержание и ремонт жилья также подорожали, став на 3,9% дороже по сравнению с прошлым годом. В то же время некоторые важные коммунальные услуги остались неизменными из-за введенного моратория на период военного положения. В частности это касается природного газа, горячей воды и отопления.

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Правительство уверяет, что до завершения отопительного сезона 2024/2025 годов вопрос пересмотра тарифов не будет подниматься. На данный момент стоимость электроэнергии остается на уровне 4,32 грн за киловатт-час, а газ от Нафтогаза стоит 7,96 грн за кубометр.

Представители Кабинета Министров отмечают твердую позицию относительно неизменности цен на ключевые коммунальные услуги. Однако неопределенность сохраняется относительно стоимости водоснабжения, которая в настоящее время колеблется в пределах от 24,52 до 45,97 грн.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, государство пытается удержать баланс между необходимостью покрывать расходы коммунальных предприятий и оградить население от чрезмерной финансовой нагрузки.

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