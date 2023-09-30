"Строить арсенал свободного мира с Украиной": Зеленский выступил на международном форуме оборонных индустрий

В Киеве стартовал первый международный форум оборонных компаний с участием представителей из 252 фирм из более чем 30 стран. По словам главы государства, на форуме представлены компании из разных уголков мира, включая Европу, Америку, Азию и Австралию.

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Эти 252 оборонных компаний производят полный спектр оружия и оборонных систем и решений. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на открытии мероприятия.

Зеленский подчеркнул, что главная задача - обеспечение уверенности свободного мира в возможности защитить своих граждан и ценности. Он подчеркнул, что Украина готова вместе с международными партнерами построить современный и мощный арсенал для отстаивания собственных интересов и обеспечения мира.

Президент также подчеркнул, что Украина активно использует новые технологии для защиты и делится этим опытом с другими странами-партнерами. Отметив, что Украина находится в критический момент оборонительного марафона, Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине достигать этой цели.

Глава государства также отметил, что Украина активно разрабатывает свои оборонные технологии, включая ракеты, дроны и артиллерийское вооружение. Он отметил, что Украина сейчас заинтересована в локализации производства техники, необходимой для своей защиты, и разработке оборонных систем, наиболее отвечающих потребностям украинских военных.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по решению отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым".

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