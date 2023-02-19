Субсидия на оплату коммуналки: кто из украинцев может потерять льготы

В Украине с 1 февраля начали действовать новые правила по получению жилищных субсидий. Теперь украинцы, получающие помощь от государства, должны самостоятельно перечислять средства за потребленные ЖКУ.

Между тем, в Министерстве социальной политики проинформировали, кто из украинцев не имеет права на получение субсидии. В ведомстве также назвали несколько причин, по которым граждан могут остаться без скидки на оплату коммуналки.

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Причины, почему могут отказать в начислении субсидий или лишить льгот:

Если общая площадь квартиры превышает 130 кв.м, а частного дома 230 кв. м. С исключениями можно ознакомиться здесь. Если кто-либо из членов семьи, претендующий на помощь, в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил операцию на сумму, превысившую 50 тыс. грн. В случае если любой член домохозяйства имеет в собственности более одной квартиры или частного дома. Если лицо, претендующее на субсидию, имеет на депозитном банковском счете более 100 тысяч гривен, или облигации внутреннего государственного займа более 100 тыс. грн. Если в собственности украинца есть транспортное средство, подлежащее регистрации, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа). Или если он имеет более одного транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа). Если в составе семьи есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, в течение которого учитываются доходы назначения жилищной субсидии. С исключениями можно ознакомиться здесь. Когда гражданин не вернул излишне перечисленную сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения. В случае наличия просроченной (более трех месяцев) задолженности по оплате компуслуг, общая сумма которой превышает 40 тысяч рублей. Если в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, по данным Единого реестра должников, имеют задолженность в исполнительных производствах о взыскании алиментов более трех месяцев. Лица, к которым применяются меры предосторожности в виде домашнего ареста или содержания под стражей.

Напомним, ранее мы писали, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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