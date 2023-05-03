Супергерои для человечества: как ленивцы могут побороть опасные для людей бактерии

Ученые из Университета Коста-Рики начали изучать шерсть ленивцев, которая интересна тем, что является домом для многих живых организмов. Они исследовали живые бактериальные сообщества и организмы, живущие в шерсти коста-риканских двупалых (Choloepus Hoffmanni) и трехпалых ленивцев (Bradypus variegatus) из местного заповедника. В шерсти ленивцев обитают несколько видов водорослей и насекомых, а также "ленивая моль".

Об этом пишет New Atlas.

Жители шерстяного покрова ленивцев снабжены всеми необходимыми питательными веществами. Кстати, в шерсти ленивцев происходит интересный симбиоз моли и водорослей: моль питается кожными выделениями животного и откладывает яйца в его фекалии, одновременно выделяя азот, необходимый для жизнедеятельности водорослей, которые, в свою очередь, обеспечивают "камуфляжный защитный плащ".

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Изучая поверхностный микробиом ленивцев ученые пришли к выводу, что там имеется ряд организмов, способных сдерживать серьезные бактериальные инфекции. Это говорит о том, что ленивцы могут помочь в создании лекарств, способных преодолеть некоторые виды бактерий, устойчивых к лекарству.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что "защитный щит" животных может препятствовать развитию потенциально патогенных бактерий. Также, шерсть ленивца продуцирует бактерии, производящие антибиотики, что может помочь в открытии "биологически активных молекул".

Напомним, мы уже писали о тучах, которые переносят бактерии, устойчивые к лекарствам.

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