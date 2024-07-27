Сверхмощная ''красная'' магнитная буря ударила по Земле: как защититься

В субботу, 27 июля, геомагнитное поле Земли активировано влиянием шестибалльной магнитной бури. Сила геомагнитных колебаний достигла красного уровня опасности.

По данным сервиса Meteoagent, в воскресенье, 28 июля, сила магнитных бурь снизится до трех баллов, а в понедельник, 29 июля, геомагнитные штормы снова усилятся – до 4 баллов. Закончится июль спокойным геомагнитным полем.

Есть ли сегодня магнитные бури 2024

Магнитные бури календарь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Магнитные бури могут влиять на людей, особенно на тех, кто чувствителен к изменениям в окружающей среде. Вот некоторые возможные симптомы:

Головная боль и мигрень: изменения в магнитном поле могут вызвать приступы головных болей.

Повышенная тревожность.

Снижение концентрации и производительности.

Нарушение сна, бессонница.

Сердечно-сосудистые проблемы, изменения в артериальном давлении, аритмия.

Как пережить магнитные бури

Пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания. Ешьте легкие, сбалансированные блюда, богатые витаминами и минералами. Обеспечьте себе достаточно сна и избегайте переутомления. Ограничьте стресс.

Если испытываете значительное ухудшение самочувствия, обратитесь к врачу.

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