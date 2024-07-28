Свет будут выключать всего семь часов: анонс графиков отключений на 29 июля

В понедельник, 29 июля, в Украине графики отключения электроэнергии будут действовать всего 7 часов. В этот период ограничения будут применяться для одной очереди.

Речь идет о периоде с 16:00 до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"29 июля, с 16:00 до 23:00 будет применяться одна очередь отключений. В другие часы – без ограничений", – говорится в сообщении.

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В случае возникновения непредвиденных ситуаций или изменений в графиках, энергетики сообщат об этом отдельно.

Ознакомиться с графиком отключений света можно в чат-боте ДТЭК вViber и Telegram, а также на сайте.

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